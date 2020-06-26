Правительство Хабаровского края сообщили о выявлении очага COVID-19 на рыбопромысловом судне в Советской Гавани.

"Новый очаг зафиксирован на рыбопромысловом судне в Советской Гавани. В рейсе заболел один человек, теперь там выявлено девять инфицированных. Общая численность экипажа — 21 человек. Эти девять уже госпитализированы в больницы, остальные 12 членов экипажа остаются на судне, там введен карантин", — приводятся в сообщении слова руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Зайцевой.