Жители всех регионов России подхватили коронавирус

Все 85 регионов России есть в статистике с новыми коронавирусными больными. За минувшие сутки случаи заражения зарегистрированы по всей стране.

Больше всего их по-прежнему в Москве. В столице выявлено 813 инфицированных. Это всего 12% от общего числа новых случаев по России. В Подмосковье прирост больных составил 390 человек, в Ханты-Мансийском автономном округе — 295 человек.

Также больше двухсот новых инфицированных обнаружено в Санкт-Петербурге (+223), Нижегородской области (+210), Иркутской области (+210). А вот в пяти регионах России меньше десятка новых случаев. В Чукотском и Ненецком автономных округах по одному, в Севастополе — пять, в Еврейской АО — пять, в Крыму — семь.

Всего в России за сутки 6800 новых инфицированных. 176 человек скончались. Выздороветь от коронавируса смогли 8 988 человек.

В стране уже начали испытание вакцины от COVID-19. Их проводят специалисты Министерства обороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. По словам одного из участников испытаний, никаких негативных реакций на вакцину нет: температура 36,6, голова не болит, аппетит нормальный, болевых ощущений не наблюдается.