В России меньше семи тысяч заболевших за сутки

На 300 человек меньше заболели коронавирусом в России, чем днем ранее. Как сообщает оперативный штаб, за последние 24 часа в стране число инфицированных COVID-19 выросло на 6800 человек.

Днем ранее прирост составлял 7113 человек. Еще на сутки раньше их было 7 176 человек. При этом увеличивается число летальных исходов. Если два дня назад жертвами были 154 коронавирусных больных, а накануне — 92, то сегодня сообщается о 176 смертях среди инфицированных.

Общее число летальных исходов в России — 8 781.

На этот раз новые случая выявлены во всех регионах России. У 28,5% не было внешних признаков заболевания. Выздороветь за сутки смогли 8 988 человек. Всего же победить болезнь смогли уже 384 152 инфицированных.

Всего в России с начала эпидемии зарегистрировано 620 794 случая коронавируса. Как сообщает Роспотребнадзор, за это время в стране проведено более 18,4 миллиона тестов на COVID-19. Из них за минувшие сутки — 286 тысяч. Под наблюдением медиков остаются 303 тысячи россиян.

Ранее "Правда.Ру" рассказала, что в США дополнили список симптомов, которые могут быть признаками коронавируса. Это тошнота, диарея и насморк.