Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить, какие нарушения законодательства нарушило посольство США в Москве, вывесив флаг ЛГБТ на фасаде здания.

"В данной связи прошу Вас провести проверку действий посольства США на предмет нарушения норм отечественного законодательства. Особенно прошу Вас обратить внимание на возможное нарушение американскими дипломатами действующего федерального закона о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних", — пишет Милонов.