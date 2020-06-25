Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о возобновлении межмуниципального пассажирского сообщения.

Полноценная работа межмуниципального транспорта возобновится с этой субботы.

"Решение я принимаю. С 27 июня, с этой субботы, возобновляется межмуниципальное пассажирское сообщение", — заявил Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба Кондратьев, трансляция которого в эти минуты ведется на его канале в YouTube.