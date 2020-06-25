От сдачи ЕГЭ отказались 73 тысячи учеников, это 10% от подавших заявление.

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что такое положение может привести к улучшению среднего результата.

Мазаев уточнил, что большинство отказавшихся собирались сдавать русский язык и математику, по которым большая часть учеников получают низкие оценки.

"То есть вот эта когорта, почти 10% от сдающих, она не принимает участие в экзамене, и мы понимаем, что вот здесь уже образовывается у нас то место, так скажем… где мы получим улучшение результата, повышение средних баллов", — сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"