Золотодобытчики из Кузбасса могут лишится лицензии

Золотодобывающую компанию ООО "Сисим" собираются лишить прав на добычу золота.

В Министерстве ресурсов и экологии Кузбасса сообщили о подготовке специального обращения в Роспотребнадзор с требованием о лишении золотодобытчиков официальной лицензии. Такие меры были приняты после сильного загрязнения реки в результате их деятельности.