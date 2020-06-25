Золотодобывающую компанию ООО "Сисим" собираются лишить прав на добычу золота.
В Министерстве ресурсов и экологии Кузбасса сообщили о подготовке специального обращения в Роспотребнадзор с требованием о лишении золотодобытчиков официальной лицензии. Такие меры были приняты после сильного загрязнения реки в результате их деятельности.
"Во-первых, компания не организовала отвод русла, и река Полуденный Кундат протекает практически через участок золотодобычи. Во-вторых, предприятие не оформило право пользования водным объектом", — пояснили в ведомстве.
Сумма денежной компенсации, которую назначит суд Михаилу Ефремову за непреднамеренное убийство курьера Сергея Захарова, составит около миллиона рублей.