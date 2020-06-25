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Названы регионы, где выявлены новые коронавирусные больные

Россия

Всего 12% новых коронавирусных больных России живет в Москве. В столице положительные тесты на COVID-19 за минувшие сутки получили 885 человек.

Еще 467 новых инфицированных живет в Подмосковье, 319 — в Ханты-Мансийском автономном округе. Больше двухсот новых случаев также зарегистрировано в Санкт-Петербурге (+221), Нижегородской области (+217), Иркутской области (+209).

А вот в четырех регионах не выявлено даже двух десятков новых зараженных. Так, в Еврейской АО прирост составил четырех инфицированных, в Крыму — восемь, в Чечне — девять, в Калининградской области — 17.

Всего за сутки в России зарегистрировано 7 113 новых случаев коронавируса. Жертвами стали 92 человека, выздоровели 6 342 пациента.

Ранее "Правда.Ру" писала, что регионам компенсируют расходы на борьбу с COVID-19. Такое решение было принято президентом России Владимиром Путиным, о котором он заявил в ходе телеобращения к россиянам. На поддержку регионов выделят еще 100 миллиардов рублей. И еще 100 миллиардов пойдут на обновление региональной дорожной сети.

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