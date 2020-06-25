Двух братьев из Подмосковья осудят за участие в убийстве ветерана ВОВ.
Следствие смогло доказать участие двух мужчин в убийстве ветерана с целью ограбления. Третий участник нападения объявлен в розыск.
Как известно, трое мужчин проникли в квартиру ветерана, после чего его жестоко избили и похитили награды вместе с крупной суммой денег. Пострадавший скончался в больнице.
"Завершено расследование уголовного в отношении двух братьев 26 и 29 лет. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет передано в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
Сумма денежной компенсации, которую назначит суд Михаилу Ефремову за непреднамеренное убийство курьера Сергея Захарова, составит около миллиона рублей.