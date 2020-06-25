Подмосковный суд осудит братьев за убийство ветерана

Двух братьев из Подмосковья осудят за участие в убийстве ветерана ВОВ.

Следствие смогло доказать участие двух мужчин в убийстве ветерана с целью ограбления. Третий участник нападения объявлен в розыск.

Как известно, трое мужчин проникли в квартиру ветерана, после чего его жестоко избили и похитили награды вместе с крупной суммой денег. Пострадавший скончался в больнице.