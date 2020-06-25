В России выявлено свыше семи тысяч новых случаев коронавируса

Жители 82 регионов России получили положительные тесты на коронавирус. В стране за минувшие сутки выявлено 7 113 новых случаев заражения.

Как отметили в оперативном штабе, число новых инфицированных продолжает снижаться. Накануне сообщалось о 7 176 случаях, днем ранее — о 7 425 случаях.

Среди новых инфицированных у 32% не было внешних проявлений болезни. За сутки от коронавируса скончались 92 человека. Накануне летальных исходов было 154, в понедельник — 153. Всего с начала эпидемии в России жертвами COVID-19 стали 8 605 человек.

Выздороветь смогли уже 375 164 пациента. Из них за минувшие сутки — 6 342 человека. Всего в стране зарегистрировано с начала пандемии 613 994 случая заболевания коронавирусом.

Ранее "Правда.Ру" писала, что после открытия границ страны Евросоюза ограничат въезд для гостей, приехавших из стран с неблагополучной эпидобстановкой. В частности, речь идет о гражданах России, США и Бразилии. Открытие границ запланировано на 1 июля. Если хоть одна страна не последует регламенту, могут закрыть и внутренние границы ЕС.