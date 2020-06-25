В Москве началось голосование по поправкам в Конституцию

Жители столицы уже могут проголосовать по поправкам в Конституцию. В Москве открыли более 3,6 тысячи участков для голосования.

Они будут работать ежедневно до 1 июля включительно. Сделать свой выбор о будущем главного закона страны можно с 8 утра до 20 часов. Исключение составит только 30 июня, когда участки закроются в 16 часов.

По заявлению ЦИК, все необходимые меры безопасности предприняты. В процессе задействованы 45 тысяч человек — члены территориальных и участковых избирательных комиссий. За голосование идет видеонаблюдение, которое будет длиться непрерывно семь дней.

Часть участков для голосования находятся на закрытых территориях. Так, 178 из них расположены в следственных изоляторах и больницах. Пять — в торговых центрах и Москва-сити.

Основной день для голосования назначен на 1 июля. Этот день будет выходным. Жители Москвы и Нижегородской области могут проголосовать как оффлайн, так и онлайн.

Напомним, что первые участки для голосования открылись на Дальнем Востоке. Например, в Сахалинской области работают 451 избирательный участок.