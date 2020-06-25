Жителей России ждет сокращенная рабочая неделя в связи с голосованием.
Пресс-служба Роструда напомнила о том, что 1 июля в стране пройдет всероссийское голосование по поправкам в Конституцию.
Тем, кто останется на своем рабочем месте, положена двойная оплата за отработанные часы.
"Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по правкам в Конституцию, которое пройдет в среду. Первое июля объявлен нерабочим днем с оплатой как в праздничный день", — говорится в сообщении.
Сумма денежной компенсации, которую назначит суд Михаилу Ефремову за непреднамеренное убийство курьера Сергея Захарова, составит около миллиона рублей.