Россиянам напомнили о сокращенной неделе

Жителей России ждет сокращенная рабочая неделя в связи с голосованием.

Пресс-служба Роструда напомнила о том, что 1 июля в стране пройдет всероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

Тем, кто останется на своем рабочем месте, положена двойная оплата за отработанные часы.