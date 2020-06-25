Температура воздуха в столичном регионе прогреется до 27 градусов тепла, однако синоптики предупреждают о возможных грозах и небольших дождях.
"Сегодня столичный регион своим краем заденет атмосферный фронт, приближающийся с севера. При переменной облачности во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможны локальные грозы. В столице сегодня 25-27 градусов тепла, плюс 23 — плюс 28 — в Подмосковье", — рассказал Михаил Леус, синоптик из "Фобоса".
Сумма денежной компенсации, которую назначит суд Михаилу Ефремову за непреднамеренное убийство курьера Сергея Захарова, составит около миллиона рублей.