Россиянам предоставили возможность отдать свой голос с 25 июня.

Голосование уже проходит на всех доступных избирательных участках Сахалинской области.

"В регионе подготовлен 451 участок для голосования — из них 309 постоянных, 8 временных и 134 — на находящихся в плавании судах. Все участники голосования, члены избирательных комиссий, наблюдатели, СМИ, полиция, находящиеся на участках для голосования, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. Открытие участков прошло без нарушений", — рассказала РИА "Новости" председатель регионального избиркома Виктория Черкасова.