Россиянам предоставили возможность отдать свой голос с 25 июня.
Голосование уже проходит на всех доступных избирательных участках Сахалинской области.
"В регионе подготовлен 451 участок для голосования — из них 309 постоянных, 8 временных и 134 — на находящихся в плавании судах. Все участники голосования, члены избирательных комиссий, наблюдатели, СМИ, полиция, находящиеся на участках для голосования, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. Открытие участков прошло без нарушений", — рассказала РИА "Новости" председатель регионального избиркома Виктория Черкасова.
Сумма денежной компенсации, которую назначит суд Михаилу Ефремову за непреднамеренное убийство курьера Сергея Захарова, составит около миллиона рублей.