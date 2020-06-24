Медики рассказали о состоянии здоровья найденных в Москве младенцев

Медики считают, что найденных в одной из московских квартир младенцев, предназначавшихся для продажи, можно считать "условно здоровыми".

Об этом рассказал главный врач детской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов.