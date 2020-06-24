Медики считают, что найденных в одной из московских квартир младенцев, предназначавшихся для продажи, можно считать "условно здоровыми".
Об этом рассказал главный врач детской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов.
"Двое детей в одной из больниц, мальчик и девочка, на вид 3-4 месяца, в удовлетворительном состоянии, видимых повреждений нет, признаков насилия тоже. Пока условно их можно считать здоровыми", — пояснил главврач.
В течение двух лет Варшава уговаривала Вашингтон увеличить присутствие американских войск в Польше. Мечта исполнилась, но не так, как хотелось бы Варшаве.