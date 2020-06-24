Танк чуть не протаранил толпу зрителей в Севастополе

В Севастополе во время проведения парада Победы произошел опасный инцидент. Танк Т-34, возглавлявший колонну бронетехники, не смог повернуть и продолжил движение прямо, где находилась толпа зрителей.

Механику-водителю удалось вовремя остановить боевую машину, чтобы не раздавить людей. Прямо на месте танк отремонтировали и он продолжил движение. Причиной поломки стал возраст боевой машины - танку 75 лет.