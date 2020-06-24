На пост губернатора Иркутской области претендует домохозяин

В Избирательную комиссию Иркутской области поступили документы от домохозяина Александра Плескача на участие в досрочных выборах губернатора, которые намечены на 13 сентября.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.