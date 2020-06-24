В Избирательную комиссию Иркутской области поступили документы от домохозяина Александра Плескача на участие в досрочных выборах губернатора, которые намечены на 13 сентября.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Сегодня, 24 июня, члены рабочей группы при облизбиркоме приняли документы о выдвижении от еще одного самовыдвиженца на выборах губернатора Иркутской области — Александра Плескача, домохозяина. Кандидату выдано разрешение на открытие специального избирательного счета", — сказано в сообщении.
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