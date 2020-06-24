В Москве завершился военный парад, посвященный 75-летию Победы

В Москве завершился военные парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Принимал парад министр обороны России Сергей Шойгу. Руководил парадом главнокомандующий Сухопутными войсками Вооружённых сил России генерал армии Олег Салюков.

В мероприятии приняли участие 14 тысяч военнослужащих, а также 13 иностранных парадных расчетов. По Красной площади проехали 234 единицы военной техники. В небе над Москвой пролетели 75 летательных аппаратов.