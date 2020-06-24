Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк успокоила москвичей: на сегодняшний день дождей не ожидается. Температура воздуха может прогреться до 26 градусов тепла.
"Сегодня при переменной облачности в основном обойдется без осадков. В течение дня воздух прогреется до 24-26 градусов, в столичном регионе мы ожидаем плюс 22-27", — сказала Волосюк.
По ее словам, температура воздуха в столичном регионе возвращается к нормальному режиму.
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