Синоптики: в столичном регионе сегодня без осадков

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк успокоила москвичей: на сегодняшний день дождей не ожидается. Температура воздуха может прогреться до 26 градусов тепла.

"Сегодня при переменной облачности в основном обойдется без осадков. В течение дня воздух прогреется до 24-26 градусов, в столичном регионе мы ожидаем плюс 22-27", — сказала Волосюк.

По ее словам, температура воздуха в столичном регионе возвращается к нормальному режиму.