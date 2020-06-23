В Чечне после длительного карантина возобновил работу общественный транспорт.

Об этом сообщил пресс-секретарь регионального Министерства транспорта и связи Заур Цицаев.

"После снятия ограничений весь транспорт вышел на свои маршруты. Исключениями являются рейсы в другие регионы. Само собой, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, у нас строго соблюдаются меры предосторожности: масочный режим и регулярная дезинфекция транспорта", — пояснил представитель ведомства.