Медэксперт: летальность коронавируса в России идет на спад

За минувшие сутки в Москве от коронавирусной инфекции скончались 26 человек. В России от "ковида" 22 июня умерли 95 зараженных.

Как отмечают в оперштабе, снижение показателей ежедневных летальных исходов из-за коронавируса становится устойчивым. И тенденция эта, по мнению Агаси Тавадяна, эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований, будет нарастать:

"К концу июля ежедневные летальные исходы в большинстве субъектов РФ снизятся в 1,5-2 раза".

Как уточнил эксперт, большинство регионов на сегодняшний день достигли пика эпидемии и вышли на плато, а кое-где началось снижение заболеваемости и смертей.

По данным общероссийского оперштаба по борьбе с пандемией коронавируса: