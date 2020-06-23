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Медэксперт: летальность коронавируса в России идет на спад

Россия

За минувшие сутки в Москве от коронавирусной инфекции скончались 26 человек. В России от "ковида" 22 июня умерли 95 зараженных.

Как отмечают в оперштабе, снижение показателей ежедневных летальных исходов из-за коронавируса становится устойчивым. И тенденция эта, по мнению Агаси Тавадяна, эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований, будет нарастать:

"К концу июля ежедневные летальные исходы в большинстве субъектов РФ снизятся в 1,5-2 раза".

Как уточнил эксперт, большинство регионов на сегодняшний день достигли пика эпидемии и вышли на плато, а кое-где началось снижение заболеваемости и смертей.

По данным общероссийского оперштаба по борьбе с пандемией коронавируса:

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