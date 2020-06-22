В 83 регионах России выявлены новые случаи заражения коронавирусом

Всего 14% новых инфицированных, которые выявлены в России за минувшие сутки, живут в Москве. В столице зарегистрировано 1068 новых случаев.

Всего же в России прирост зараженных составил 7600 человек. Они живут в 83 регионах страны.

Так, в Подмосковье коронавирус подхватили 506 человек. На третьем месте Ханты-Мансийский автономный округ, где COVID-19 заболели 295 местных жителей. В Нижегородской области 219 новых случаев, в Санкт-Петербурге – 217, в Воронежской области – 199, в Свердловской области – 197, в Иркутской области – 194.

В восьми регионах России за сутки прирост инфицированных составил меньше двух десятков человек. Так, в Севастополе всего один новый коронавирусный больной, в Еврейской АО – два. В Калмыкии положительные тесты на коронавирус получили 12 человек, в Крыму – 13, на Алтае – 15, в Вологодской области – 17, в Удмуртии и Чечне – по 19.

С начала эпидемии в России выявлено 592 280 случаев заболевания. Жертвами опасного заболевания стали 8 206 человек. Победить вирус смогли 344 416 россиян.