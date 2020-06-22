Два десятка москвичей скончались от коронавируса

Коронавирус унес жизни еще 20 человек. Статистику за минувшие сутки приводит оперативный штаб.

Как отмечают медики, у всех погибших был лабораторно подтвержден COVID-19, диагностирована пневмония. Также у некоторых коронавирус усилил имеющиеся хронические заболевания.

А вот выздороветь за указанный период смогли 1114 человек.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1114 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 136 670", — сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Врачи напоминают, что при любых признаках ОРВИ необходимо вызвать врача на дом. Не нужно идти на прием в поликлинику или заниматься самолечением. Это может привести к ухудшению состояния или распространению болезни.

В мире зарегистрирован новый рекорд по числу суточных заражений. Как сообщает ВОЗ, за последние сутки зарегистрировано больше 183 тысяч заражений COVID-19. Из них больше 50 тысяч в Бразилии, следом идут США и Индия.