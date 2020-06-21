Глава Калуги Дмитрий Денисов заявил о том, что школьницы, которые танцевали в купальниках около мемориала Победы не хотели никого оскорбить.

"Судя по тому, что я увидел, не было там намерений кого-то оскорбить. Место, конечно, значимое для нашего города. Но фонтану более полусотни лет, и в разные периоды времени, например, в советское время, там мальчишки собирали мелочь, в 1990-е годы купались десантники. Поэтому я считаю, что к этому событию привлечено чрезмерное внимание", — заявил Денисов РИА Новости.