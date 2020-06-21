Проливные ливни и град, обрушившиеся на российские регионы, спровоцированы столкновением холодных и горячих воздушных масс.

Об этом сообщил замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

"Июнь начался очень активным притоком горячего воздуха с юга и холодным — с севера. Раскалённый воздух поступил в Россию из Индии и Пакистана. С другой стороны — арктический воздух из северных регионов. Этот контраст вышел к границам фронтальных зон. Из-за этого и кучевая облачность, и грозы, и ливни с градом", — пояснил синоптик.