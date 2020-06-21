Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Опубликованы подробности гибели Насти Тропицель
Учитель закончил съемки фильма о Викторе Цое
В Театре Сатиры прокомментировали увольнение Фёдора Добронравова
Путин рассказал об изменениях в России за последние 20 лет
Врача из Калининградской области наградили званием Героя Труда
Женщина, замуровавшая сына в бетоне, призналась в убийстве
В Москве скончался мужчина, устроивший перестрелку с полицией
Японский премьер-министр хочет изменить Конституцию
Певица Татьяна Буланова рассказала о перенесенном инсульте

В Гидрометцентре объяснили необычную погоду в России

Россия

Проливные ливни и град, обрушившиеся на российские регионы, спровоцированы столкновением холодных и горячих воздушных масс.

Об этом сообщил замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

"Июнь начался очень активным притоком горячего воздуха с юга и холодным — с севера. Раскалённый воздух поступил в Россию из Индии и Пакистана. С другой стороны — арктический воздух из северных регионов. Этот контраст вышел к границам фронтальных зон. Из-за этого и кучевая облачность, и грозы, и ливни с градом", — пояснил синоптик.

Последние материалы
В Театре Сатиры прокомментировали увольнение Фёдора Добронравова
Путин рассказал об изменениях в России за последние 20 лет
Врача из Калининградской области наградили званием Героя Труда
Женщина, замуровавшая сына в бетоне, призналась в убийстве
В Москве скончался мужчина, устроивший перестрелку с полицией
Японский премьер-министр хочет изменить Конституцию
Певица Татьяна Буланова рассказала о перенесенном инсульте
Блогер Настя Тропицель погибла на Бали
Интересные приложения для любителей активного отдыха
Чемпион UFC Джонс принял вызов Майка Тайсона
Популярное
Российский шоу-бизнес
"Отмазывание Ефремова" перешло во вторую фазу

Процесс "отмазывания" Михаила Ефремова от тюрьмы переходит во вторую фазу, которая подразумевает очернение семьи погибшего Сергея Захарова.

"Отмазывание Ефремова" перешло во вторую фазу
Десять древних слов с загадочным смыслом
Прошлое
Десять древних слов с загадочным смыслом
Российский шоу-бизнес
Федор Добронравов покинул Театр Сатиры
Новости Астрахани
Замуровавшая сына мать могла стать губернатором Архангельской области
Василий Амирджанов Зюганов выступил против самовластия президента Василий Амирджанов Игорь Буккер Нацистское золото найдут в Польше Игорь Буккер Усам Оздемиров Венчурный капитал: кому успех, кому провал Усам Оздемиров
Комментарии
Зюганов выступил против самовластия президента
Зюганов выступил против самовластия президента
"Отмазывание Ефремова" перешло во вторую фазу
Зюганов выступил против самовластия президента
"Отмазывание Ефремова" перешло во вторую фазу
Зюганов выступил против самовластия президента
Зюганов выступил против самовластия президента
"Отмазывание Ефремова" перешло во вторую фазу
Зюганов выступил против самовластия президента
Российские власти делают все для уменьшения уровня коррупции
Российские власти делают все для уменьшения уровня коррупции
Зюганов выступил против самовластия президента
Зюганов выступил против самовластия президента
Зюганов выступил против самовластия президента
Зюганов выступил против самовластия президента
Зюганов выступил против самовластия президента
C 22 июня жители ДНР смогут выехать на Украину
Зюганов выступил против самовластия президента
Зюганов выступил против самовластия президента
Зюганов выступил против самовластия президента
Зюганов выступил против самовластия президента
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ