В пресс-службе правительства Калининградской области сообщили о награждении врача Ирины Коваль званием Героя Труда.

"Ирина Коваль работает в системе санитарно-эпидемиологической службы более 38 лет. В совершенстве владеет всеми методами диагностики вирусных инфекций. Принимает самое непосредственное участие в проведении лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию с первого дня", — рассказали в правительстве.