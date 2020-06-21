В Москве скончался мужчина, устроивший перестрелку с полицией

Представитель столичного главка СК России Юлия Иванова рассказала агентству РИА "Новости" о смерти мужчины, который 15 июня устроил стрельбу по полицейским в Москве.

"Мужчина 1995 года рождения, открывший стрельбу в сотрудников ДПС на Ленинском проспекте, скончался", — сказала Иванова.

Известно, что когда сотрудники ДПС остановили автомобиль такси за нарушение ПДД, они были атакованы неизвестным прохожим. В результате перестрелки полицейские ранили нападавшего.