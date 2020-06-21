Руководитель общественной организации "Многодетные Активные Мамы Астрахани" Римма Галиуллина рассказала, как на самом деле проходили поиски мальчика, которого жительница Астрахани замуровала в бетон.

Ранее было известно о том, что астраханская женщина-политик во время ссоры убила своего сына, а после спрятала его тело в доме брата.

"Ночью и днем, в погонях за похожими мальчишками, с листовками его фотографий… Мы реально бегали недели две. Потом злилась на полицию, почему они не шевелятся?! Потом пандемия и все пошли по своим делам или сели на самоизоляцию. Но периодически меня спрашивали, нашли ли Сашу? Нет. И не особо уже было кому-то интересно. Потому что мама его вернулась в политику. Ей не надо, то и мы не дергались", — написала Галиуллина.