Жительница Астраханской области была арестована за убийство собственного сына.
"По ходатайству следователя судом подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — говорится в сообщении. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз.
Ранее сообщалось об астраханке, которая по случайности убила своего сына спортивной гантелей, а после спрятала тело в забетонированный пол.
Процесс "отмазывания" Михаила Ефремова от тюрьмы переходит во вторую фазу, которая подразумевает очернение семьи погибшего Сергея Захарова.