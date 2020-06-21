Жительницу Астрахани арестовали за спрятанное в бетон тело сына

Жительница Астраханской области была арестована за убийство собственного сына.

"По ходатайству следователя судом подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — говорится в сообщении. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз.

Ранее сообщалось об астраханке, которая по случайности убила своего сына спортивной гантелей, а после спрятала тело в забетонированный пол.