Более 580000 человек были инфицированы COVID-19 с самого начала пандемии в России.
За последние сутки замечен прирост зараженных на 1,3 процента — 7728.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 7728 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2335 (30,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Процесс "отмазывания" Михаила Ефремова от тюрьмы переходит во вторую фазу, которая подразумевает очернение семьи погибшего Сергея Захарова.