Вечером 20 июня на одной из улиц Норильска произошла массовая драка, возникшая на бытовой почве.
Все участники драки были задержаны. Сейчас полиция выясняет причины столкновения.
"Накануне вечером в дежурную часть полиции отдела МВД России по городу Норильску поступило сообщение о драке. На место незамедлительно были направлены ближайшие наряды наружных служб. Прибывшие на место полицейские пресекли противоправные действия граждан и доставили участников конфликта в отдел полиции", — сообщили в главном управлении МВД по Красноярскому краю.
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