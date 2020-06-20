Мать замурованного сына могла стать губернатором Архангельской области

Председатель совета астраханского отделения партии "Справедливая Россия" Олег Шеин рассказал о женщине, которая замуровала своего ребенка в бетон.

"У человека что-то творилось с головой довольно долго. Я бы не сказал, что она вспыльчивая", — отметил он.

Известно, что в прошлом эта женщина была участником партии и планировала выдвигать себя в качестве губернатора Астраханской области.

Ранее сообщалось о жительнице Астрахани, ребенка которой нашли замурованным в бетонный пол дома ее брата. По версии следствия, женщина случайно убила 12-летнего мальчика во время ссоры ударом гантели.