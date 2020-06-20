Крымское управление СК сообщило о задержании жителя Севастополя, который с 2014 года совершал насильственные действия над женщинами, включая школьниц и ни разу не был пойман.
"По подозрению в совершении полового преступления в отношении жительницы Балаклавы задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Следователи смогли доказать его причастность к преступлениям с помощью ДНК-экспертизы.
"Доказательства получены благодаря экспертным возможностям, в том числе в результате проведения ДНК-экспертизы следов, оставленных им на местах преступлений", — подчеркнули в ведомстве.
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