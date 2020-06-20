Житель Севастополя совершал изнасилования с 2014 года

Крымское управление СК сообщило о задержании жителя Севастополя, который с 2014 года совершал насильственные действия над женщинами, включая школьниц и ни разу не был пойман.

"По подозрению в совершении полового преступления в отношении жительницы Балаклавы задержан житель Ленинского района 1975 года рождения, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Следователи смогли доказать его причастность к преступлениям с помощью ДНК-экспертизы.