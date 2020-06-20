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В Уфе обнаружили тела без вести пропавших детей

Россия » Поволжье » Уфа

На сайте СК РФ сообщается о найденных телах детей, которые пропали осенью этого года вместе со своим отцом.

Полиция продолжает поиски 37-летнего жителя Уфы, который ушел из дома с двумя сыновьями после ссоры с женой.

"В результате поисковых мероприятий вечером 19 июня в реке Уфа на территории Калининского района Уфы и утром 20 июня в реке Белая на территории Демского района обнаружены и извлечены из воды сотрудниками регионального МЧС тела двух неустановленных мальчиков", — говорится в сообщении.

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