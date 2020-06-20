В Уфе обнаружили тела без вести пропавших детей

На сайте СК РФ сообщается о найденных телах детей, которые пропали осенью этого года вместе со своим отцом.

Полиция продолжает поиски 37-летнего жителя Уфы, который ушел из дома с двумя сыновьями после ссоры с женой.