На сайте СК РФ сообщается о найденных телах детей, которые пропали осенью этого года вместе со своим отцом.
Полиция продолжает поиски 37-летнего жителя Уфы, который ушел из дома с двумя сыновьями после ссоры с женой.
"В результате поисковых мероприятий вечером 19 июня в реке Уфа на территории Калининского района Уфы и утром 20 июня в реке Белая на территории Демского района обнаружены и извлечены из воды сотрудниками регионального МЧС тела двух неустановленных мальчиков", — говорится в сообщении.
Бывший американский дипломат Марк Гаррисон рассказал о гибели Сергея Хрущева.