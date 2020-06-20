Столичный мэр Сергей Собянин напомнил москвичам о двух предстоящих мероприятиях — дне парада Победы, который перенесли на 24 июня из-за пандемии коронавируса, и дне голосования по поправкам в Основной закон, который состоится 1 июля. Он подчеркнул, что в эти дни парковка в Москве будет бесплатной.
"24 июня и 1 июля парковки на улицах Москвы сделаем бесплатными. Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме по действующим тарифам", — написал Собянин в своем Twitter.
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