Москвичи смогут бесплатно парковаться 14 июня и 1 июля

Столичный мэр Сергей Собянин напомнил москвичам о двух предстоящих мероприятиях — дне парада Победы, который перенесли на 24 июня из-за пандемии коронавируса, и дне голосования по поправкам в Основной закон, который состоится 1 июля. Он подчеркнул, что в эти дни парковка в Москве будет бесплатной.