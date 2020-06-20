Пресс-служба столичного главка МВД сообщила о возбуждении дела против футбольных болельщиков, которые мешались проезду транспорта вблизи стадиона "Открытие Арена" в Москве.
По информации МВД, 19 июня толпа футбольных болельщиков ходили по Проектируемому проезду, матерились и мешали движению транспорта. Хулиганы также жгли "фаеры" и использовали пиротехнику.
"Свои действия граждане сопровождали нецензурной бранью, чем нарушили общественный порядок. В ходе проведённой проверки установлено, что в действиях участников усматриваются признаки уголовно-наказуемого деяния", — говорится в сообщении.
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