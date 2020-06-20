Московские футбольные фанаты заблокировали автомобильную трассу

Пресс-служба столичного главка МВД сообщила о возбуждении дела против футбольных болельщиков, которые мешались проезду транспорта вблизи стадиона "Открытие Арена" в Москве.

По информации МВД, 19 июня толпа футбольных болельщиков ходили по Проектируемому проезду, матерились и мешали движению транспорта. Хулиганы также жгли "фаеры" и использовали пиротехнику.