Жители Саратовской области стали жертвами пожара в частном доме

СК РФ сообщило о пожаре в Саратовской области, жертвами которого стали два человека — хозяйка дома и дочь.

По предварительной информации, семья из трех человек жила в частном доме села Розовка. Вечером пятницы мужчина ушел спать в летнюю кухню в то время, как 45-летняя женщина и 23-летняя дочь остались ночевать в доме.