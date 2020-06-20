СК РФ сообщило о пожаре в Саратовской области, жертвами которого стали два человека — хозяйка дома и дочь.
По предварительной информации, семья из трех человек жила в частном доме села Розовка. Вечером пятницы мужчина ушел спать в летнюю кухню в то время, как 45-летняя женщина и 23-летняя дочь остались ночевать в доме.
"Примерно в 2.30 (1.30 мск) мужчина проснулся от запаха дыма. Выбежав на улицу, он увидел, что дом загорелся. В связи с тем что дверь домовладения была заперта изнутри, оперативно получить доступ в жилище он не смог. На шум отреагировали соседи и вызвали пожарную службу. Прибывшие огнеборцы локализовали возгорание. Строение дома выгорело полностью, спасти женщин не удалось", — говорится в сообщении.
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