Глава республики Крым Сергей Аксенов извинился перед россиянами за строгие меры, введенные из-за коронавируса, и пригласил туристов на крымские курорты.

"С 1 июля мы полностью открываем туристический сезон для жителей других субъектов Российской Федерации. С 15 июня уже можно бронировать все туры. Приглашаем всех в Республику Крым!

Хочется всем россиянам, нашим согражданам принести извинения за жесткие меры, которые были приняты до этого. Это были необходимые меры. Я имею в виду обязательное помещение в обсерватор", — сказал Аксенов в интервью телеканалу "Россия 24".