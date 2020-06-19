Губернатор Свердловской области разрешил продажу алкоголя после 19-00

Оперштаб Свердловской области сообщил о том, что губернатор Евгений Куйвашев разрешил магазинам реализовывать алкогольную продукцию.
"Новая редакция указа главы региона о режиме повышенной готовности опубликована на портале правовой информации. Указ, в частности, предполагает… снятие ограничений по времени продажи алкогольной продукции", — говорится в сообщении штаба.
Напомним, что ограничение на продажу алкоголя с 10:00 до 19:00 действовало в регионе с 20 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса.
Складывается впечатление, что Германия сознательно идет на обострение в отношениях с Россией. Так ли это или недавние выпады только отдельные эпизоды?