Губернатор Свердловской области разрешил продажу алкоголя после 19-00

Оперштаб Свердловской области сообщил о том, что губернатор Евгений Куйвашев разрешил магазинам реализовывать алкогольную продукцию.

"Новая редакция указа главы региона о режиме повышенной готовности опубликована на портале правовой информации. Указ, в частности, предполагает… снятие ограничений по времени продажи алкогольной продукции", — говорится в сообщении штаба.

Напомним, что ограничение на продажу алкоголя с 10:00 до 19:00 действовало в регионе с 20 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса.