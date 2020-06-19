Росгидромет предупредил, что плохие погодные условия в Москве могут продлиться до 20 июня. Об опасности обещали предупредить заранее.

"Возможно подтопление низменных районов города. Соответствующее штормовое предупреждение будет выпущено не менее чем за шесть часов при уточнении расчетных данных. Температура в Москве составит 26…28 градусов, по области 24…29 градусов. Ветер с юго-восточного сменится на ветер северной четверти и при грозе будет усиливаться до 15-20 метров в секунду", — говорится в сообщении.