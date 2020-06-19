Прирост новых случаев коронавируса в Москве упал в четыре раза

За месяц число новых случаев коронавируса в Москве сократилось в четыре раза. Во вторую неделю мая было почти 37 тысяч новых коронавирусных больных, а во вторую неделю июня — чуть меньше 9 тысяч.

За минувшие сутки в столице COVID-19 подхватили 1136 человек. А выздоровели 2003 человека. То есть число выздоровевших почти в два раза превышает число заболевших.

Среди новых выявленных случаев:

🔹41,9% — от 18 до 45 лет

🔹35,3% — от 46 до 65 лет

🔹9,7% — от 66 до 79 лет

🔹5,5% — старше 80 лет

🔹7,6% — дети

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что за сутки в Москве от коронавируса скончались 48 человек.

На следующей неделе в Москве разрешили устраивать свадьбы. Церемонии бракосочетания выйдут из-под запрета 23 июня. Будут работать все столичные ЗАГСы и Дворцы бракосочетания. А с 26 июня возобновят проведение торжественных церемоний на необычных площадках Москвы. После каждой церемонии в торжественном зале будут проводить санитарную обработку и проветривание. Список площадок и доступных дат для подачи заявления размещен на портале мэра и правительства столицы.