За месяц число новых случаев коронавируса в Москве сократилось в четыре раза. Во вторую неделю мая было почти 37 тысяч новых коронавирусных больных, а во вторую неделю июня — чуть меньше 9 тысяч.
За минувшие сутки в столице COVID-19 подхватили 1136 человек. А выздоровели 2003 человека. То есть число выздоровевших почти в два раза превышает число заболевших.
Среди новых выявленных случаев:
🔹41,9% — от 18 до 45 лет
🔹35,3% — от 46 до 65 лет
🔹9,7% — от 66 до 79 лет
🔹5,5% — старше 80 лет
🔹7,6% — дети
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что за сутки в Москве от коронавируса скончались 48 человек.
На следующей неделе в Москве разрешили устраивать свадьбы. Церемонии бракосочетания выйдут из-под запрета 23 июня. Будут работать все столичные ЗАГСы и Дворцы бракосочетания. А с 26 июня возобновят проведение торжественных церемоний на необычных площадках Москвы. После каждой церемонии в торжественном зале будут проводить санитарную обработку и проветривание. Список площадок и доступных дат для подачи заявления размещен на портале мэра и правительства столицы.
Складывается впечатление, что Германия сознательно идет на обострение в отношениях с Россией. Так ли это или недавние выпады только отдельные эпизоды?