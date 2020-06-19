Около 200000 человек на этой неделе вернулись на работу в столице

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о том, что мегаполис по мере снятий коронавирусных ограничений уверенно возвращается к привычной жизни.

По его словам, только на текущей неделе на работу в российской столице вернулись порядка 200000 человек. Это сотрудники кафе, музеев, выставочных залов, различных предприятий. Такую информацию приводит ТАСС.

В своем комментарии Владимир Ефимов также напомнил о том, что в Москве уже в полном объеме работают стоматологические клиники. Планомерно ведется возврат к приему посетителей зоопарками и спортивными объектами. Как подчеркнул вице-мэр, в настоящее время деловая активность в мегаполисе вернулась к докризисному уровню. При этом среднесуточный оборот местных предприятий уже превысил показатели последней рабочей недели марта.