Больше 132 тысяч москвичей победили коронавирус

В Москве от коронавируса скончались еще 48 человек. Статистику за сутки приводит оперативный штаб.

Медики отмечают, что у всех пациентов был лабораторно подтвержден COVID-19, и диагностирована пневмония. У некоторых также были сопутствующие хронические болезни.

Выздороветь от коронавируса смогли 2003 москвича.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2003 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 132 434 человека", — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее "Правда.Ру" писала, что мир готовится ко второй волне эпидемии. По мнению японского врача-инфекциониста Акихиро Сато, вероятность второй волны коронавирусной инфекции составляет около 90%. Общее мнение — эта напасть может прийти в Россию (даже в случае закрытых границ) с конца июля-августа до конца осени. Спасти ситуацию может лишь оперативная разработка и производство вакцины.

В Россию первую партию препарата уже испытали на добровольцах. Вакцинацию они прошли накануне.