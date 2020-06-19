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В Москве пьяная женщина расправилась с двумя мужчинами

Россия » Центр » Москва

Представитель столичного главка СК России Юлия Иванова сообщила о задержании женщины, которую подозревают в убийстве двух мужчин около станции метро "Царицыно" в Москве.

"Возбуждено уголовного дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", — сказала она журналистам.

По словам Ивановой, женщина 1979 года рождения распивала спиртные напитки около станции метро в компании двух мужчин. В ходе беседы между собутыльниками произошел конфликт. Женщина достала нож и нанесла смертельные ранения обоим мужчинам.

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