В Москве пьяная женщина расправилась с двумя мужчинами

Представитель столичного главка СК России Юлия Иванова сообщила о задержании женщины, которую подозревают в убийстве двух мужчин около станции метро "Царицыно" в Москве.

"Возбуждено уголовного дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", — сказала она журналистам.

По словам Ивановой, женщина 1979 года рождения распивала спиртные напитки около станции метро в компании двух мужчин. В ходе беседы между собутыльниками произошел конфликт. Женщина достала нож и нанесла смертельные ранения обоим мужчинам.