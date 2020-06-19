Церемонии бракосочетаний в Москве возобновятся с 23 июня

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о том, что привычная работа ЗАГСов и Дворцов бракосочетания города Москвы возобновится с 23 июня.