Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о том, что привычная работа ЗАГСов и Дворцов бракосочетания города Москвы возобновится с 23 июня.
"С 23 июня мы возобновляем проведение торжественных церемоний регистрации заключения брака. Бракосочетания традиционно будут проходить в красивых залах под звуки марша Мендельсона, с поздравительной речью ведущей и обменом кольцами", — рассказала Ракова.
Складывается впечатление, что Германия сознательно идет на обострение в отношениях с Россией. Так ли это или недавние выпады только отдельные эпизоды?