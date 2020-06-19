Министр здравоохранения Удмуртии стал в ряды зараженных COVID-19

Оперштаб Удмуртии сообщил о бессимптомном заражении коронавирусом министра здравоохранения Георгия Щербака.

"У министра здравоохранения Удмуртии Георгия Щербака тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат", — говорится в сообщении оперштаба.

Министр сообщил оперативному о том, что он выполняет все рекомендации, которые дают врачи, а также соблюдает строгий режим самоизоляции.