Оперштаб Удмуртии сообщил о бессимптомном заражении коронавирусом министра здравоохранения Георгия Щербака.
"У министра здравоохранения Удмуртии Георгия Щербака тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат", — говорится в сообщении оперштаба.
Министр сообщил оперативному о том, что он выполняет все рекомендации, которые дают врачи, а также соблюдает строгий режим самоизоляции.
Складывается впечатление, что Германия сознательно идет на обострение в отношениях с Россией. Так ли это или недавние выпады только отдельные эпизоды?