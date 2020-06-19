Корпоративная газета компании "Гудок" сообщает о том, что РЖД выпустили цифровые открытки на крупных железнодорожных вокзалах России.

"На этой неделе на крупных вокзалах страны заработала новая услуга — электронные открытки. Теперь пассажиры могут бесплатно передать цифровой привет в любую точку мира со своего мобильного устройства.

Проект "Электронные открытки #ВОКЗАЛЫРОССИИ" реализуется Дирекцией железнодорожных вокзалов — филиалом ОАО "РЖД". Новая услуга доступна более чем на 340 крупных вокзалах страны, среди которых все вокзалы Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Перми, Иркутска, Новосибирска", — пишет газета.