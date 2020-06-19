Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков предупредил москвичей о возможном выпадении града.
Температура воздуха в столичном регионе поднимется до 31 градуса тепла.
"Сегодня мы ожидаем в столице и Московской области переменную облачность, во второй половине дня дождь, грозу, местами возможен град. Температура плюс 28 — плюс 30 градусов в столице, по области — 26-31 градус тепла", — рассказал Синенков.
Складывается впечатление, что Германия сознательно идет на обострение в отношениях с Россией. Так ли это или недавние выпады только отдельные эпизоды?