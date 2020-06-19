Дело о смертельной аварии с бетономешалкой в Иркутске передано в суд

В июне, 21-го числа, 2019 года на улице Костычева в Иркутске произошло ДТП с летальным исходом по вине пьяного водителя бетономешалки.

"В ходе следствия установлено, что 44-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем бетономешалки Isuzu B330, совершил столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser. В результате аварии 65-летний водитель внедорожника от полученных травм скончался на месте, 14-летнюю пассажирку доставили в больницу", — говорится в сообщении.

Главк МВД сообщает о передаче этого дела в суд. Виновнику аварии грозит до 12 лет тюремного заключения.