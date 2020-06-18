Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) сообщило о новом климатическом рекорде в северной столице России.
За сегодняшний день синоптики зафиксировали максимальную температуру воздуха — 32,1 градус тепла.
Последний раз рекордная температура на 18 июня достигала отметки 31,3 градусов тепла в 1905 году.
"Сегодня, 18 июня в Петербурге был перекрыт абсолютный максимум дня. Температура воздуха достигла значения +32,1 градуса. Предыдущий рекорд составлял +31,3 градуса и был зафиксирован 115 лет назад", — говорится в сообщении.
Центр Киева перекрыт, митинг охраняют бойцы Нацгвардии.