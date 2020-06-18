Погода в Санкт-Петербурге продолжает удивлять теплыми рекордами

Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) сообщило о новом климатическом рекорде в северной столице России.

За сегодняшний день синоптики зафиксировали максимальную температуру воздуха — 32,1 градус тепла.

Последний раз рекордная температура на 18 июня достигала отметки 31,3 градусов тепла в 1905 году.